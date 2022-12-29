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الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

29 ديسمبر 2022 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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حملة دهم واعتقالات لقوات الاحتلال في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين، حيث تخلّلتها مواجهات في بعض المناطق بين شبان وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وعاثت بها خرابًا، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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وتركّزت الاقتحامات في محافظة الخليل واستهدفت العديد من الأسرى المحررين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نصر الرجوب، والأسير المحرر مشير الشحاتيت من بلدة دورا، وصهيب الشبح من بلدة أم صفا، وعمار محمد الجعبري من الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال لؤي أبو عليا من بلدة المغير، وهاشم ريان، ويزيد ريان من بلدة بيت دقو قضاء القدس، فيما سلّمت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلام بني شمسة، استدعاءً لمقابلة مخابراتها خلال اقتحام منزله في بلدة بيتا قضاء نابلس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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