الاحتلال يعتقل مقدسيين مُبعدَين إلى أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، الشابين المقدسيين داود أبو الهوى وأمير الصياد، المبعدَين قسرًا عن مدينة القدس.

وأوضحت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أبو الهوى والصياد، أثناء تواجدهما في مدينة أريحا شرق الضفة، وهما مبعدان بقرار الاحتلال عن القدس.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت داوود أبو الهوى وأمير الصياد وهما من بلدة الطور شرق مدينة القدس في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأصدرت فيما بعد بحقّهما قرارًا بالإبعاد عن القدس لمدة 4 أشهر.

كما أنّ الأسير أبو الهوى جرى نقله في حينها إلى مشفى "هداسا عين كارم" أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال التحقيق.

وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد بشكل دائم بحقّ المقدسيين، حيث أوضحت إحصاءات فلسطينية أنه منذ بداية العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال 800 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، من بينها 400 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى.

وتتراوح مدد الإبعاد ما بين شهر إلى ستة أشهر، وجزءٌ كبيرٌ منها تم تمديده عدة مرات، إلى جانب عشرات القرارات بالإبعاد عن مدينة القدس بشكل كلي.

المصدر / فلسطين أون لاين