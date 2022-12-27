أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية الموجودة في قطاع غزة ويقع شمال مدينة غزة بالقرب من المدينة التي تحمل نفس الاسم.

بعد نكبة عام 1948، استقر 35000 لاجئ في المخيم، معظمهم فروا من قرى جنوب فلسطين، واليوم، يعيش حوالي 113،990 لاجئ مسجل في المخيم الذي يغطي مساحة 1.4 كيلومتر مربع فقط.

أدى الحصار المفروض على غزة إلى زيادة صعوبة الحياة بالنسبة لجميع اللاجئين تقريبًا في المخيم، وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير وقليل من العائلات قادرة على إعالة نفسها.

90 ٪ من المياه التي تصل إلى منازل المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما يتسبب بمشاكل عامة في النظافة التي تشكل مصدر قلق لسكان المخيم.

يوجد في المخيم 16 مبنى مدرسيًا، تضم25 مدرسة، منها 7 تعمل بنظام المناوبة الواحدة و 9 بنظام الفترتين ومركز لتوزيع المواد الغذائية وثلاثة مراكز صحية واثنان في مخيم جباليا والثالث في منطقة الصفطاوي ومركزان للإنقاذ والخدمات الاجتماعية ومكتب للنظافة وصيانة البيئة 7 آبار مياه ومكتبة عامة.

يعد انقطاع التيار الكهربائي والبطالة المرتفعة وإمدادات المياه الملوثة والكثافة السكانية العالية للغاية، فضلاً عن نقص مواد البناء، من بين أهم المشاكل التي يواجهها سكان المخيم.

يتسم مخيم جباليا بالاكتظاظ والمساحة المحدودة، حيث تُبنى البيوت بشكل متقارب وتعاني من نقص في المرافق الاجتماعية والترفيهية العامة.

في كثير من الحالات، يضطر السكان إلى بناء طوابق إضافية لإيواء أسرهم، في الغالب بدون تخطيط منظم حيث تعيش العديد من العائلات في ظروف سيئة وغير مناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين