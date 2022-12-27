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بالفيديو مستوطنون يستولون على 5 دونمات في وادي حلوة بالقدس

27 ديسمبر 2022 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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الأرض التي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين

استولى مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، على 5 دونمات في وادي حلوة بـ بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ووفق مصادر مقدسية، فقد هاجم المستوطنون المنطقة، واستولوا على "أرض الحمراء" في منطقة العين بسلوان، بحماية من جيش الاحتلال وشرطته التي اعتقلت ثلاثة شبان.

وقام شرطة الاحتلال في الوقت ذاته بالاعتداء على الأهالي في أثناء تصدّيهم للمستوطنين.

ووفق المصادر ذاتها هذه الأرض تملك عائلة سمرين عقد مزارعة لها، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما، وهي أرض تقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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