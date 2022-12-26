تسريباتٌ جديدةٌ تكشف عن مهاجمة حسين الشيخ لمحمود عباس حول صراع "رئيس السلطة"

من المقرّر أن تنشر وكالة شهاب الإخبارية، غداً الثلاثاء، تسجيلات صوتية مسرّبة لرئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ، يُهاجم ويشتم فيها رئيس السلطة محمود عباس.

ووفق التسجيلات التي نشرت "شهاب" جزءًا منها، فإن الشيخ اتهم رئيس السلطة محمود عباس بأنه "شريك بالفوضى"، مؤكداً أن عباس له مصلحة في وجود الفوضى.

والتسجيلات المسرّبة، تكشف حجم الخلافات الكبيرة والمعركة التي تجري رحاها خلف الكواليس حول "خلافة منصب رئيس السلطة"، والتي ذُكِرَ فيها أسماء كلِّ من ماجد فرج ومحمود العالول وعزام الأحمد وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي.

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وفي المدّة الأخيرة زاد التركيز الإسرائيلي على شخصية حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، الذي رشّحته الحركة أخيرًا لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لصائب عريقات، وقد سبق له أن زار في المدة الأخيرة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد.

بدوره يُقرُّ الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف بأنّ هناك "تنافسًا وصراعًا بين أوساطٍ مختلفةٍ من حركة فتح باتجاه من سَيَرثُ عباس ويتمّ تداولُ أسماء عدة لمن سيملأ هذا الموقع"، لافتا إلى أنّ "للاحتلال دورًا في هذه الترتيبات".

ووفق ما قال عساف لموقع "فلسطين أون لاين" في وقت سابق، فإنّ عباس "يحاول تقوية محورٍ على حساب آخر حتى يتمّ دعمه إقليميا ودوليا، لكنّ المشهد الذي يحاول عباس ترتيبه خلال وجوده لن يكون كذلك بعد رحيله، فكلّ الاحتمالات مفتوحة حول حجم وطبيعة الصراع الذي سيحدث على كرسي الرئاسة وليس كما يُتوقع من خلال الترتيبات التي سيقوم بتمريرها في اجتماع المركزي".



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المصدر / فلسطين أون لاين