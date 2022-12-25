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عزت الرشق

25 ديسمبر 2022 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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عزت الرشق

شخصية سياسية فلسطينية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ورئيس المكتب الإعلامي المركزي للحركة.

ولد عام 1960م بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ثم هاجر مع عائلته إلى الكويت بعد حرب عام 1967م، وبقي هناك حتى اندلاع أزمة الخليج عام 1990م، متزوج وله أربعة أبناء.

تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس دولة الكويت، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الكويت عام 1983م.

نشط في التيار الإسلامي الفلسطيني، وشارك في تأسيس قائمة الحق الإسلامية والرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين في جامعة الكويت، وعمل في مجال الإعلام والعلاقات العامة في بيت الزكاة الكويتي خلال المدة ما بين 1983 - 1986.

تولى مسؤولية الملف الفلسطيني في مجلة المجتمع الكويتية خلال الفترة 1986 – 1991، ثم تفرغ للعمل السياسي منذ منتصف الثمانينيات، وبعد أزمة الخليج 1990 غادر الكويت إلى الأردن وبقي هناك حتى إبعاده عام 1999م.

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اعتقل في الأردن على خلفية عمله في حركة حماس عام 1996م، كما اعتقل مرة ثانية أواخر عام 1999م، حيث تم إبعاده مع عدد من قادة حماس، وهم: خالد مشعل وإبراهيم غوشة وسامي خاطر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

أقام في الدوحة حتى بداية عام 2001م، ثم غادرها إلى سوريا وبقي فيها حتى شهر يناير عام 2012، حيث غادرها إلى الدوحة منذ ذلك الوقت.

ويعد من الجيل المؤسس في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، وهو عضو مكتبها السياسي منذ التأسيس وحتى الآن، وتولى عدة مسؤوليات قيادية في الحركة أبرزها الملف الإعلامي، ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات في حركة حماس، التي أشرفت على مشاركة الحركة في انتخابات عام 2006.

شارك في حوارات المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، وشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في حرب العصف المأكول 2014 ضمن الوفد الفلسطيني الموحد، كما شارك في وفود حركة حماس الرسمية إلى الدول والمنظمات والهيئات المختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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