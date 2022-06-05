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الرشق: اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للأقصى "قرصنة" لن تفلح في تهويده

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الرشق: اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للأقصى "قرصنة" لن تفلح في تهويده

05 يونيو 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للمسجد الأقصى، أعمال قرصنة لن تفلح في تهويده.

وقال الرشق، في تصريح صحفي مكتوب اليوم الأحد، إن "اقتحام مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية جيش الاحتلال الصهيوني، هي محاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، ولن تفلح ولن تُنشئ لهم حقاً فيه".

وشدد على أن المسجد الأقصى سيبقى إسلامياً خالصاً حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيبقى المرابطون درع الدفاع الأول عنه

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 528 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد نزول التوراة" اليهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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