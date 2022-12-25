جميلة الشنطي

أول امرأة في المكتب السياسي لحركة "حماس" وهي عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك بعد فوزها ضمن قائمة التغيير والإصلاح في الانتخابات التشريعية التي أجريت في عام 2006، كما أنها قيادية في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وُلدت في مخيم بيت جباليا للاجئين في غزة في عام 1955 درست في مدارس المخيم للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم حصلت على بكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة عين شمس في مصر في عام 1980.

توجّهت للعمل في السعودية كمعلمة واستمرت على ذلك لمدة عشر سنوات، لتعود في 1990 لقطاع غزة وتلتحق بالعمل التنظيمي لحركة " حماس.

استكملت الشنطي مسيرتها التعليمية وحصلت على ماجستير في أصول التربية من الجامعة الإسلامية وذلك في العام 1998، كما حصلت على الدكتوراة في الإدارة التربوية من إحدى الكليات في جامعة دبي بالإمارات وذلك عبر تقنية التعليم عن بعد.

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شاركت في الانتخابات التشريعية في عام 2006 وأصبحت عضوًا عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" وفي 2013 تقلّدت منصب وزيرة للمرأة.

وتعدّ الشنطي أحد أبرز الموجودين على قائمة الاغتيالات عند الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد نجاح المسيرة النسائية التي أدّت إلى إنهاء الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الشبّان الفلسطينيين على مسجد أم النصر في مدينة بيت حانون شمال غزة.

وبعد مرور 3 أيام على هذا الحدث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلها وقصفته مما أسفر عن استشهاد زوجة أخيها وشخصين كانا بالقرب من المنزل فيما نجت هي لعدم وجودها داخل الوقت في وقت القصف.