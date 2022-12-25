سياسة حصار فرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، وذلك بعد نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالفوز بالانتخابات التشريعية في عام 2006، PDE رفض الاحتلال الاعتراف بنتائج الانتخابات تلاه اعتبار القطاع كيانا معاديا وتم فرض حصار على كافة مناحي الحياة.

الحصار منع دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء التي دمرها، كما قنن دخول الكثير من السلع الغذائية وأغلق المعابر الستة التي كانت موجودة في القطاع ومنع الصيادين من نزول البحر.

وشارك في الحصار الإسرائيلي للقطاع السلطة في الضفة حيث بارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جميع الخطوات التي قامت بها "إسرائيل" وشارك في التخطيط والدعوة لشن الحروب على القطاع، كما ودعا الجانب المصري إلى المشاركة في حصار غزة من خلال إغلاق معبر رفح.

وبسبب هذا الحصار تردت الأحوال المعيشية لسكان القطاع، حتى وصفه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بأنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".

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وواجه الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الانتقادات من الدول الأوروبية والغربية بسبب سياسة فرض الحصار على غزة وتحويلها إلى سجن كبير يقبع فيه ما يزيد عن 2 مليون انسان.

تحركت من أجل ذلك سفن عدة لكسر الحصار من ناحية البحر، حيث نجحت عدد من السفن وقوافل كسر الحصار في الوصول إلى قطاع غزة وإيصال أطنان من لمواد الغذائية والأدوية والمساعدات المتنوعة.

شن الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال سنوات الحصار حروب وعشرات التصعيدات التي تسبب في استشهاد مئات المواطنين وجرح الألاف بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل في كافة مناطق القطاع.

ورغم تقديم عدد من التسهيلات من الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة في الآونة الأخيرة، إلا أن الحصار لا يزال مفروض للعام السادس عشر وهو ما تسبب في ادخال اقتصاد القطاع في ركود عام وخلق الكثير من الأزمات على الصعيد الصحي والتعليمي والاجتماعي، والنفسي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في أوساط المواطنين.