نجم المغرب يبتعد عن برشلونة

صرف برشلونة النظر عن ضم أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي، الذين لمعوا في مونديال قطر الأخير، وساهم في احتلال أسود الأطلس المركز الرابع كأفضل مركز لمنتخب عربي أو أفريقي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم السبت، إن برشلونة صرف النظر عن ضم عز الدين أوناحي نجم فريق أنجيه الفرنسي، في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة لن يدخل في معركة ضم أوناحي، بسبب سعره المرتفع.

ويبدو أن أوناحي يقضي أيامه الأخيرة في صفوف أنجيه، بسبب رغبة النادي الفرنسي في بيعه والاستفادة منه ماليا.

وأبدى برشلونة، اهتمامه في وقت سابق بضم أوناحي البالغ من العمر 22 عاما، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكن الأزمة المالية تمنع البارسا من التحرك.

وتألق أوناحي بقميص أنجيه، وساعد الفريق على البقاء في الدوري الفرنسي، مما دفع إدارة النادي لتجديد عقده قبل 3 أشهر من بداية المونديال، حيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2026.

المصدر / وكالات