أجهزة السلطة تهدّد طلبة بيرزيت بالاعتقال والتعذيب

كشف رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت يحيى القاروط عن تلقي الطلبة المعتصمين داخل الجامعة منذ 13 يوماً، تهديدات بالاعتقال والتعذيب من قبل أجهزة السلطة بالضفة الغربية.

وقال القاروط، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن "رسائل تهديد وصلتنا مفادها أن كل طالب معتصم داخل الجامعة سيتم اعتقاله فور خروجه منها من قبل أجهزة السلطة المنتشرة في محيطها وعلى بواباتها".

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وأضاف: "تلقيت تهديداً شخصيّاً بأنه سيتم اعتقالي وتعذيبي، ولن أخرج من سجون السلطة سليماً"، مؤكداً أن اعتصامهم سيبقى مستمراً، حتى يحصلوا على تعهدات وضمانات رسمية وسياسية بعدم تعرّضهم للاعتقال السياسي.

وطالب رئيس مجلس الطلبة، المؤسسات الحقوقية والتعليمية بوقف ما وصفها بالمهزلة، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والطلابي، كما طالب بتدخل فلسطيني رسمي وعشائري وحقوقي على عدّة مستويات للوقوف مع الطلاب وضمان عملهم النقابي.

وأوضح القاروط أن ثلاثة من الطلاب المعتصمين مهدّدون بالاعتقال من قوات الاحتلال أيضاً، معبّراً عن مخاوفه من اقتحام الجامعة في أي لحظة كما حدث مع الطالب إسماعيل البرغوثي الذي أصيب برصاص الاحتلال في الحرم الجامعي لحظة اعتقاله.

وأطلق الطلبة المعتصمون في جامعة بيرزيت رفضاً للاعتقال السياسي، مناشدة لزملائهم طلاب الجامعة بمساندتهم ونصرتهم، عادّين زملاءهم في الجامعة هم أملهم لتفعيل قضيتهم بكل ما يستطيعون، مطالبين بسماع صوتهم، والنظر لأهلهم القلقين على مصير أبنائهم.

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يُشار إلى أن الكتلة الإسلامية حقّقت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت في جامعة بيرزيت برام الله في مايو الماضي.

ومنذ فوزها يتعرّض طلبة الكتلة لهجمة كبيرة من أجهزة السلطة وقوات الاحتلال باعتقال الطلبة ومطاردتهم وتعذيبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين