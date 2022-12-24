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برج بيزا المائل الشهير لم يعد مائلاً!.. إليك التفاصيل

24 ديسمبر 2022 . الساعة 02:32 بتوقيت القدس
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برج بيزا- ايطاليا

في بشرى غير سارة لعشّاق البناء الإيطالي المائل الشهير الذين لطالما تهافتوا لالتقاط صور معه، كشف استطلاع حديث أن برج بيزا لم يعد مائلاً.

فقد تبيّن أن البناء الذي طالما أثار قلق العلماء بإيطاليا يتحرك بثبات في وضع مستقيم، بفضل أعمال الاستقرار، خصوصا خلال السنوات الأخيرة.

خطة عمرها 11 عاماً لتثبيته

وأضاف خبراء أن مشروع تثبيت البرج قام منذ 11 عاما بتخفيض انحرافه بمقدار 15 بوصة في عام 2001، وفي 21 عاما منذ ذلك الحين، قام البرج بتقويم نفسه بمقدار 1.6 بوصة أخرى (4 سم).

كما جاءت البيانات الأخيرة نتيجة دراسة مولتها مؤسسة (OPA) حيث أراد الخبراء معرفة ما إذا كانت توقعاتهم صحيحة.

وتمكن البرج من البقاء على قيد الحياة في حين تم تقليل الميل، إلا أنه لا يزال يتأرجح بمتوسط 0.02 بوصة (0.5 ملم) سنويًا، وفقًا لأحد خبراء التقنيات الجيوتقنية بجامعة بيزا، الذي أكد أن وضع البرج أفضل من المتوقع.

يذكر أن آلاف السيّاح يزورون برج بيزا المائل في إيطاليا كل عام من أجل التقاط الصور الفكاهية التي تتناسب مع الميل الحاصل فيه.

وتمكن البرج الذي يعود إلى العصور الوسطى، وهو رمز لقوة جمهورية بيزا البحرية في تلك العصور، من البقاء على قيد الحياة، دون أن يتضرر، رغم أن 4 زلازل قوية على الأقل ضربت المنطقة منذ عام 1280.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن نعومة تربة أساس البرج، التي كانت في الأصل مسؤولة عن هزاله، هي التي تحميه من الهزات العنيفة.

المصدر / وكالات
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