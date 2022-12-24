باستثناء خمسة.. بنزيما يلغي متابعة جميع لاعبي فرنسا

ألغى الفرنسي، كريم بنزيما، متابعة جميع لاعبي منتخب فرنسا الحاليين باستثناء 5 لاعبين، وذلك عقب الجدل الكبير الذي رافق استبعاده من قائمة المنتخب في كأس العالم 2022 واعتزاله دوليًا.

وأعلن مهاجم ريال مدريد، يوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وذلك عقب خسارة "الديوك" للقب نهائي المونديال أمام الأرجنتين.

ونشر بنزيما "35 عاما" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له بقميص منتخب فرنسا، معلقا: لقد بذلت الجهد والأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور لذلك. وأضاف: كتبت قصتي التي انتهت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريم ألغى متابعة الغالبية العظمى من المنتخب الفرنسي، واحتفظ فقط بزملائه في ريال مدريد إدواردو كامافينغا أوريلين تشواميني، بالإضافة إلى رفائيل فاران وكيليان مبابي وماركوس تورام.

كما لا يزال يتابع مدربه السابق زين الدين زيدان، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه البديل الأول في حال إقالة ديدييه ديشان.

وغاب بنزيما عن نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر بسبب الإصابة، إذ غادر مقر بعثة المنتخب قبل يومين من أول مباراة لفرنسا في المونديال.

المصدر / وكالات