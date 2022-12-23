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فيسبوك يوافق على دفع 725 مليون دولار في إطار دعوى انتهاك خصوصية المستخدمين

23 ديسمبر 2022 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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وافقت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة "فيسبوك" على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعوى القضائية التي أُطلقت في العام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتّهمة بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بالوصول إلى البيانات.

وقال محامو الدفاع في وثيقة قضائية تمّ رفعها إلى محكمة سان فرانسيسكو ونُشرت، الجمعة، إنّ "مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى مبلغ تمّ التوصّل إليه في دعوى جماعية بشأن البيانات الخاصة وتمّ دفعه من قبل فيسبوك لإنهاء" هذا النوع من الدعاوى القضائية.

لم يعترف فيسبوك بأيّ انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة. وتمّ الإعلان عن إبرام اتفاق مبدئي في آب/أغسطس الماضي، من دون الكشف عن مبلغ أو شروط هذا الاتفاق في ذلك الوقت.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فيسبوك #ميتا

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