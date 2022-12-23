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تفاصيل عملية إطلاق نار ودهس مزدوجة في كفر قاسم

23 ديسمبر 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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قالت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الجمعة، إن عملية دهس وإطلاق نار مزدوجة نفذت فجر اليوم أدت إلى إصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في كفر قاسم بالداخل الفلسطيني واستشهاد منفذ العملية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن منفذ العملية في العشرينيات من العمر نفذ عملية إطلاق نار أولاً، ومن ثم نفذ عملية دهس ضد قوات الاحتلال الذين كانوا ينفذون نشاطًا في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني.

وأعلنت شرطة الاحتلال أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتا تيكفا؛ بعد تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم.

وزعمت الشرطة أنه "خلال البحث في المبنى الذي خرج منه منفذ العملية في كفر قاسم، تم العثور على سلاح وذخائر وزجاجات حارقة وسكين في السيارة".

وأفادت الصحيفة العبرية باستشهاد منفذ العملية في كفر قاسم بعد إطلاق النار عليه.

وادعت قناة "كان العبرية" أن منفذ العملية المزدوجة في كفر قاسم اتصل بشرطة الاحتلال، وطلب منهم الحضور بسبب "حادث عنف"، وعندما وصلت الشرطة أطلق النار باتجاههم.

ومن جهته قال مفوض شرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، عن عملية كفر قاسم: "الضباط منعوا وقوع عملية كبيرة وواسعة".

وشهدت الضفة الغربية والقدس عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي؛ أدت إلى مقتل 6 مستوطنين وإصابة 96 آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية دهس #كفر قاسم #عملية إطلاق نار

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