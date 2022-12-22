حالة من الحزن تعم الشارع الرياضي على استشهاد دراغمة

غزة/ وائل الحلبي:

حالة من الحزن والغضب عمت الشارع الرياضي الفلسطيني منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، فور الإعلان عن استشهاد أحمد دراغمة لاعب فريق ثقافي طولكرم الحالي وطوباس السابق برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نعى الشهيد دراغمة الذي سبق له التواجد في معسكرات المنتخب الأولمبي بالسنوات الماضية، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوقوف عند مسؤولياته وحماية الرياضيين الفلسطينيين من الجرائم المتكررة للاحتلال والتي كان أخرها استهداف دراغمة بالرصاص الحي.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب أحمد دراغمة من مدينة طوباس، لاعب فريق ثقافي طولكرم، الذي انتقل للعنابي خلال الانتقالات الصيفية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيدًا بينهم 53 في قطاع غزة.

حماية الرياضيين الفلسطينيين

وطالب جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفيفا والاتحاد الآسيوي وكافة الاتحادات القارية والأهلية للتدخل من أجل حماية الرياضيين في فلسطين، داعيا كافة المؤسسات الرياضية الدولية والأهلية للانتصار لحقوق الانسان واتخاذ عقوبات رادعة بحق الاحتلال ومؤسساته الرياضية.

وقال الرجوب في بيان صحفي، إن الجريمة الجديدة ضد لاعب المنتخب الفلسطيني تضاف لسلسلة من الجرائم المستمرة بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، حيث قامت قبل عدة أيام بإلقاء قنابل الغاز على أحد الملاعب أثناء احتضان مباراة للبراعم، في مخالفة واضحة وصريحة لكل المواثيق والشرائع الدولية والرياضية والإنسانية.

وأشار الرجوب إلى أن هذه الجريمة تأتي في توقيت يحتفل فيه العالم بالعرس المونديالي الذي احتضنته قطر وانتهى قبل عدة أيام، وتزامنه مع أعياد الميلاد الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال وحكومته لا يحترمان القوانين والمواثيق الدولية، وقناعته التامة بعدم قدرة المجتمع الدولي على فرض عقوبات رادعة بحقه متعاليا على كل القوانين والهيئات الحقوقية الدولية.

الشهيد الهداف

بدوره نشر نادي ثقافي طولكرم عبر صفحته على فيسبوك صورة الشهيد دراغمة، وعلق عليها قائلا "هداف ثقافي طولكرم شهيداً الان".

وأضافت صفحة النادي في منشور أخر: "لقد عزَّ علينا فراقك، وآلمنا خبرُ رحيلك، ولكن عزاؤنا أنك حيٌّ ترزقُ عند ربٍّ كريم شهـيداً بإذن الله".

بدوره اعتبر عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة اغتيال اللاعب دراغمة، جريمة نكراء يحاول الاحتلال من خلالها استغلال انشغال العالم بنجاح واحدة من أفضل البطولات الرياضية موجها رسالة تحد في وجه المجتمع الدولي ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الحقوقية.

وأضاف هنية أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة جرائم يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الرياضة الفلسطينية وسياسة القتل المتعمد تجاه الرياضيين الفلسطينيين واعتقالهم وتدمير الملاعب والبنية التحتية واستهداف الأندية والمنشآت الرياضية.