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وظيفة شاغرة في البنك الوطني الإسلامي

وظيفة شاغرة في البنك الوطني الإسلامي

22 ديسمبر 2022 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن البنك الوطني الإسلامي يعلن فيه عن وظيفة شاغرة (موظف تسويق وعلاقات عامة)، وفقا لما يلي:

المؤهلات :

- حاصل على بكالوريوس في أحد مجالات إدارة الأعمال أو التسويق الرقمي ويفضل أن يكون باللغة الإنجليزية

- يفضل من لديه مؤهلات إضافية في أحد مجالات تكنولوجيا المعلومات أو التسويق الرقمي.

 - خبرة عملية لمدة سنتين على الأقل مثبتة في مجال التسويق والعلاقات العامة.

- خبرة في مجال الترويج وتصميم الحملات الإعلامية.

المهارات:

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

- يمتلك مهارات تنظيمية ممتازة ولديه القدرة على تحديد الأولويات.

- القدرة على إعداد خطط الدعاية والتسويق الحديث.

- يجيد المهارات التكنولوجية المطلوبة للتسويق الحديث (خاصة وسائل التواصل الاجتماعي).

- مواكبة التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالتسويق الحديث.

- القدرة على نسج العلاقات مع المتعاملين والحفاظ عليها.

- معرفة بأساسيات التصميم ويفضل أن يكون لديه قدرة على تصميم الصور والفيديوهات.

- يمتلك مهارات كتابة المحتوى.

- القدرة على الإبداع والابتكار.

- اتقان اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة.

-مهارات عالية في استخدام الحاسوب.

طريقة التسجيل

فعلى الراغبين بالتقدم للوظيفة، وتتوفر فيهم المؤهلات والشروط المبينة أعلاه، تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني http://inb.ps/jobs على الموقع الإلكتروني للبنك الوطني الإسلامي، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022م، الساعة الثالثة عصراً.

ملاحظات:

• لن يتم النظر في الطلبات التي لم تستوفِ الشروط المطلوبة.

• سيتم النظر فقط في الطلبات المرسلة عبر الرابط المخصص للوظيفة وفي الموعد المحدد، ولن ينظر لغيرها.

• سيتم الاتصال بقائمة المرشحين لشغل الوظيف

 

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