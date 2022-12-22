وظيفة شاغرة في البنك الوطني الإسلامي

إعلان توظيف صادر عن البنك الوطني الإسلامي يعلن فيه عن وظيفة شاغرة (موظف تسويق وعلاقات عامة)، وفقا لما يلي:
المؤهلات :
- حاصل على بكالوريوس في أحد مجالات إدارة الأعمال أو التسويق الرقمي ويفضل أن يكون باللغة الإنجليزية
- يفضل من لديه مؤهلات إضافية في أحد مجالات تكنولوجيا المعلومات أو التسويق الرقمي.
- خبرة عملية لمدة سنتين على الأقل مثبتة في مجال التسويق والعلاقات العامة.
- خبرة في مجال الترويج وتصميم الحملات الإعلامية.
المهارات:
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
- يمتلك مهارات تنظيمية ممتازة ولديه القدرة على تحديد الأولويات.
- القدرة على إعداد خطط الدعاية والتسويق الحديث.
- يجيد المهارات التكنولوجية المطلوبة للتسويق الحديث (خاصة وسائل التواصل الاجتماعي).
- مواكبة التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالتسويق الحديث.
- القدرة على نسج العلاقات مع المتعاملين والحفاظ عليها.
- معرفة بأساسيات التصميم ويفضل أن يكون لديه قدرة على تصميم الصور والفيديوهات.
- يمتلك مهارات كتابة المحتوى.
- القدرة على الإبداع والابتكار.
- اتقان اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة.
-مهارات عالية في استخدام الحاسوب.
طريقة التسجيل
فعلى الراغبين بالتقدم للوظيفة، وتتوفر فيهم المؤهلات والشروط المبينة أعلاه، تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني http://inb.ps/jobs على الموقع الإلكتروني للبنك الوطني الإسلامي، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022م، الساعة الثالثة عصراً.
ملاحظات:
• لن يتم النظر في الطلبات التي لم تستوفِ الشروط المطلوبة.
• سيتم النظر فقط في الطلبات المرسلة عبر الرابط المخصص للوظيفة وفي الموعد المحدد، ولن ينظر لغيرها.
• سيتم الاتصال بقائمة المرشحين لشغل الوظيف