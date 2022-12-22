فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عام ثقيل من التهويد والاستيطان يحدق بمدينة القدس

لماذا لم يُحرر جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد؟

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس

قبل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة.. نتنياهو يشكل حكومة جديدة

إضراب شامل في طوباس حدادا على استشهاد الشاب "دراغمة"

الإسرائيليون ينتقلون إلى حالة "تفتيت المفتَّت وتقسيم المقسم"

ليس بالمال وحده يتحقق النجاح

أسعار الدجاج والخضار واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

ثلاثة أنواع من الفواكه مفعولها سحري في حل مشاكل النوم

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس 22 ديسمبر

أ.د. يوسف رزقة

ليس بالمال وحده يتحقق النجاح

22 ديسمبر 2022 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس

يقولون إن قطر نجحت في تنظيم المونديال نجاحا كبيرا لأنها تملك المال الكثير، فقد أنفقت على المونديال (220) مليار دولار، وهي أموال لا تتوافر لكثير من الدول. قد يكون في هذا القول بعض الصحة على المستوى المادي، ولكنْ ثمة دول عربية وغير عربية تمتلك أموالا تفوق ما تملكه قطر، ولكنها لم تنجح في عمل عالمي كالذي نجحت فيه قطر.

ما أود قوله إن للمونديال أوجهًا متعددة، منها الوجه المادي، ومنها الوجه الثقافي، ومنها الوجه الرياضي، ومنها الوجه السياسي، وهذه الوجوه عدا الأول منها ليست في حاجة للمال، بل هي في حاجة للإرادة، وللرؤية، ومن لا يملك رؤية ولا إرادة لا يمكنه صناعة ما صنعته قطر حتى إذا توافر له المال الذي توافر لقطر.

من الممكن القول إن ما قدمته قطر كان للعرب، وكان للمسلمين، وكان تحديا للكبرياء الغربي الذي استصغر العرب، وأهان ثقافتهم، وتطاول على دينهم وقيمهم، وجاء بالمثليين، والشواذ، ليغزو بهم ملاعب المونديال بدعم من حكوماتهم في محاولة منهم لإفساد ما خططت له قطر، وفرض رؤية ألمانيا والغرب على الثقافة العربية الإسلامية، بكبرياء الاستعمار الذي يحلم بدوام السيطرة والاستعلاء.

قطر قدمت لكل دول العالم الثالث نموذجا يدعوها للتحرر من عقدة الأجنبي، وسيادة المستعمر، ومن ثمة الاعتماد على الذات، وحفظ الهوية، والاعتزاز بالقيم الوطنية، والتعاون معا لتكوين كتلة عالمية ذات جغرافيا واسعة تعمل لتحقيق العدالة للجميع، وتقاوم الاستكبار. قد يكون ذلك الأمر صعبا، ولكنه واجب وإن كان صعبا في عالم يعاد تشكيله بعد الحرب في أوكرانيا، التي توشك أن تنهي عامها الأول وتدخل في عامٍ ثانٍ.

#قطر #مونديال 2022 #رياضة #العرب

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة