قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللية، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 4 إصابات تم نقلها إلى مستشفى رفيديا بنابلس، خلال الاشتباكات المستمرة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت وحدة القناصة في عدة بنايات بمحيط قبر يوسف شرق نابلس.

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومين عقب اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشباب الثائر في نابلس، خلال اقتحام المدينة.

وكان عشرات الشبان قد أشعلوا الإطارات المطاطية في نابلس استعدادًا لمواجهة قوات الاحتلال عقب الإعلان عن نية المستوطنين اقتحام منطقة قبر يوسف الليلة.