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"عرين الأسود" تبلغ عن نشاط أمني لمقاتليها في نابلس

21 ديسمبر 2022 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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عناصر من عرين الأسود

أبلغت مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس أهالي المدينة بنشاط أمني دائم لمقاتليها  في كل  أنحاء المدينة.

وقالت في بيان مقتضب إن ذلك بسبب الوضع الأمني الحساس وتغيير أساليب  الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه للمدينة.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة 
صدق الله العظيم 
بيانٌ مقتضب

أيها المواطنون الكرام أبناء شعبنا الحُّر الأبيّ بسبب وضع أمني حساس وتغيير أساليب الاحتلال باقتحامه للمدينة فنبلغكم بنشاط أمني لمجموعات عرين الأسود دائم  في كل  أنحاء مدينة نابلس فعلى الجهات المعنية أخذ الحيطة والحذر أبناء شعبنا البطل كونوا على يقظة تامة 

الله أكبر والنَصّرُ حليفنا وحليفكم بإذن الله ..
إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #نابلس #الاحتلال الإسرائيلي #عرين الأسود

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