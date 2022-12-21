تعرّف إلى فوائده.. الزبادي يقلّل من الدهون الحشوية

في حين أن كمية معينة من الدهون الحشوية تعد ضرورية لعزل وحماية الأعضاء، فإن الإفراط في هذه الدهون المخزنة في أعماق البطن يمكن أن يكون خطيرا.

وفي الواقع، ارتبطت الدهون الحشوية بحالات مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وحتى بعض أنواع السرطان. لذلك، فإن تقليل دهون البطن إلى الحد الأدنى قد يكون أمرا حيويا لصحتك.

ومن المسلّم به، على نطاق واسع، أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

لكن خبراء اللياقة البدنية في Breaking Muscle أوصوا على وجه التحديد بتناول الزبادي اليوناني للمساعدة في فقدان الدهون.

وقالوا: "النظام الغذائي الخاص بك أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية، لأنه يلعب دورًا مهمًّا في تحقيق النتائج المثلى. والبروتينات والكربوهيدرات هي عناصر غذائية حيوية، سواء كان هدفك هو إنقاص الوزن أو بناء العضلات".

فوائد الزبادي اليوناني

أوضح الخبراء الآتي: "نظرا لكون الزبادي اليوناني غنيا بالبروتين، فهو ضروري لنظامك الغذائي. ومع قلة الدهون والسعرات الحرارية فيه وحتى السكر، يساعد اللبن الزبادي على تعزيز فقدان الوزن مع بناء العضلات في نفس الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي على البروبيوتيك لتحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي للمساهمة في تشكيل المنطقة الحيوية في الأمعاء.

وتابع الخبراء: "أضف حفنة من اللوز إلى الزبادي للحصول على وجبة خفيفة أكثر فاعلية، حيث إن أونصة واحدة (نحو 30غ) تحتوي على ستة غرامات من البروتين".

وتم دعم هذا الادعاء من خلال دراسة نشرت في مجلة International Journal of Obesity عام 2016. وكجزء من الدراسة، قام فريق من جامعات في المملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة و(إسرائيل) بتحليل 22 دراسة حالية حول تأثير الزبادي على فقدان الوزن.

وقالت الدراسة: "يرتبط استهلاك الزبادي بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض وزن الجسم / زيادة الوزن، ومحيط الخصر الأصغر، وانخفاض الدهون في الجسم".

وتشير التجارب ذات الشواهد إلى تأثيرات إنقاص الوزن، ولكنها لا تسمح بتحديد العلاقة بين السبب والنتيجة.

وأضاف الباحثون: "إن التوافر الجاهز للزبادي (غذاء غني بالعناصر الغذائية) وسهولة إدخاله في معظم الأنظمة الغذائية يشير إلى أن تثقيف الجمهور حول تناول الزبادي كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي قد يساهم في تحسين الصحة العامة". ويمكن للتجارب المستقبلية أن تقدّم دليلا على التأثير العملي للزبادي على وزن / تكوين الجسم.

وخلصت الدراسة إلى أن: "هناك أدلة تشير إلى أن استهلاك الزبادي يسهم في خفض مؤشر كتلة الجسم، وخفض الوزن، وتصغير محيط الخصر، وخفض نسبة الدهون في الجسم".

المصدر / وكالات