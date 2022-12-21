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مبابي يفاجئ الجميع بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس العالم

21 ديسمبر 2022 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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مبابي يفاجئ الجميع بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس العالم

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جرمان الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان.

وأرفق تغريدة أخرى عبارة "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أنّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2023.

من الواضح أنّ اللاعب الذي ظهر متأثرًا بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

لم يتم تحديد برنامج تمرين مبابي من قبل سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون الأول/ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 كانون الثاني/يناير.

المصدر / وكالات
#الدوري الفرنسي #باريس سان جرمان #دوري أبطال أوروبا #كأس العالم #مبابي

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