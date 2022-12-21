المدهون: تأجيل صرف الدفعة الثالثة من مخصصات شؤون الأسر الفقيرة

قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون: "تم تأجيل صرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تصرف للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر"، لافتًا إلى أنّ التأجيل سيكون من شهر ديسمبر الحالي إلى يناير من العام القادم.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ تأجيل عملية الصرف سببه عدم وصول الأموال من الجهات الثلاث الداعمة لمخصصات الشؤون وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومالية السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "إنّ عملية الصرف أُجّلت لشهر يناير القادم ولكن لم يُحدَّد بعد تاريخ اليوم الذي ستُصرف فيه هذه المخصصات".

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ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية أكثر من 111 ألف أسرة، منهم 68 ألف أسرة في قطاع غزة وباقي المستفيدين في الضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد امتنعت عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على مدار العام الماضي 2021 بأكمله مما فاقم من صعوبة الحياة المعيشية للمستفيدين في قطاع غزة بشكل كبير، متحجّجة بوجود أزمة مالية لديها.

المصدر / فلسطين أون لاين