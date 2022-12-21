موعد شهر رمضان القادم 2023 وإمساكيته وأدعيته

محمد زقوت

يترقب المسلمون في أنحاء العالم موعد شهر رمضان القادم 2023، لعظم فضائل وخصائص هذا الشهر الكريم والذي يميزه عن غيره من الشهور الإسلامية الهجرية.

ويعد صوم شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة الواجب العمل بها، فلا يصح إسلام الفرد بدون هذا الركن (الصوم)، ويتوجب على المسلمون صيام شهر رمضان كاملًا، وذلك بالامتناع عن الأكل والشراب وغيرها من المحظورات التي قد تفسد هذا الركن.

فموعد شهر رمضان المبارك يأتي ترتيبه في التقويم الهجري بالمرتبة التاسعة ضمن السنة الهجرية، ولا يتوافق موعده مع ترتيب شهور السنة الميلادية، لأن السنة الهجرية عدد أيامها 354 تقل عن عدد أيام السنة الميلادية 365 أو 366 يومًا، بحوالي 11 يومًا في كل عام هجري، لاختلاف أطوال الأعوام الهجرية والميلادية.

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متى يبدأ شهر رمضان المبارك 2023؟

صادف بداية موعد شهر رمضان السابق لعام 2022، مع أغلب الدول العربية والإسلامية يوم السبت الموافق 02/04/2022م، وتوافق في دول عربية أخرى مثل المغرب والأردن وعُمان وجزر القمر، يوم الأحد 03/04/2022م.

ويوافق 1 رمضان 1444 بناءً على الحسابات الفلكية والمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، أول أيامه بالميلادي، يوم الخميس الموافق 23/03/2023م، ووفقًا لاختلاف عدد أيام السنة الهجري والتي تتراجع أيضا 11-12 يوم.

كم باقي على موعد شهر رمضان القادم 2023؟

باقي على موعد شهر رمضان القادم لعام 2023 أقل من 100 يوم، أي قرابة ثلاث شهور، ولا تتجاوز عدد أيام شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، حسب ظهور هلال الشهر ورؤيته.

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إمساكية شهر رمضان القادم 2023

يهتم بعض الصائمين بإمساكية شهر رمضان 2023 في كل عام، والتي تضمن بداية أول أيام شهر رمضان ونهاية الشهر بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري وكذلك مواعيد السحور والإمساك والإفطار، بالإضافة إلى مواعيد صلوات الفريضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، من أجل التعرف عليها والعمل بها، ونضع بين أيديكم صورة إمساكية شهر رمضان المبارك 2023، وبالإضافة إلى تحميل إمساكية رمضان 2023 pdf.

لتحميل إمساكية رمضان 2023pdf .. اضغط هنا

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ما هي أدعية شهر رمضان المبارك؟

مع قرب بداية شهر رمضان، يبحث الصائمون عن أدعية مستحب الدعاء بها في هذا الشهر العظيم، ومن هذه الأدعية قول النبي عليه الصلاة والسلامَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ "اللهمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ الله."

ويقول معلي بن الفضل: «كان الصحابة يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم»، وقال يحيى بن أبي كثير: «كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا».

وهناك العديد من أدعية رمضان المأثورة، مثل:

اللهُّم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك. اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا.

أدعية رمضان عند الإفطار، دعاء: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية، دعاء وداع شهر رمضان:

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب.

المصدر / فلسطين أون لاين