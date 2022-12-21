عصائر صحية تساعد على تخفيف الوزن

يبحث كثيرون عن وسائل سهلة لتخفيف الوزن، ويمكن أن تكون العصائر طريقة سريعة ومريحة للضغط على بعض العناصر الغذائية الإضافية في نظامك الغذائي وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

ولكن يجب الانتباه إلى أن بعض أنواع العصير تحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة قليلة من الألياف، مما قد يزيد من تناول السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن مع مرور الوقت، وهذا صحيح وخاصة مع العديد من العصائر التي يتم شراؤها من المتجر والتي غالبًا ما تكون مليئة بالسكر والنكهات الاصطناعية والمواد الحافظة.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من العصائر الصحية واللذيذة التي يمكنك صنعها في المنزل باستخدام القليل من المكونات البسيطة، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الشعور بالامتلاء والتحكم في الجوع، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن أفضل عصائر لتخفيف الوزن.

عصير الكرفس

أصبح عصير الكرفس مؤخرًا مكونًا شائعًا بين المستهلكين المهتمين بالصحة، حيث أن الكرفس ليس منخفض السعرات الحرارية فحسب، بل يحتوي أيضًا على أكثر من 95% من الماء.

وتشير الدراسات إلى أن اختيار الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن يكون مفيدًا في فقدان الوزن وفقدان الدهون، كما يعتبر عصير الكرفس مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ومحاربة الالتهابات.

عصير الشمندر

غالبًا ما يستهلك الرياضيون عصير الشمندر عندما يتطلعون إلى تعزيز الأداء، وذلك لأن هذا العصير يحتوي على مركبات مفيدة مثل النترات الغذائية، والتي تساعد في زيادة كفاءة العضلات والقدرة على التحمل، وكذلك تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه يحتوي الشمندر على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء إفراغ المعدة، وبالتالي الشعور بالشبع لفترة أطول لتخفيف الوزن.

عصير الرمان

بالإضافة إلى كونه لذيذًا ومنعشًا، يعد عصير الرمان مشروبًا صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية وقد يدعم فقدان الوزن، فوفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات فإن عصير الرمان منع زيادة الوزن في الفئران التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون.

وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الرمان قد يساعد في منع ارتفاع السكر في الدم والانهيارات التي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى زيادة الشعور بالجوع.

عصير الخضار الخضراء

على الرغم من أن المكونات الدقيقة للعصائر الخضراء يمكن أن تختلف، إلّا أن معظمها يتميز بالخضروات الورقية مثل اللفت أو السبانخ أو الملفوف، وهذه المكونات غنية بالألياف وقليلة السكر ومليئة بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير إلى أن زيادة تناول الفواكه والخضروات قد يكون مرتبطًا بانخفاض وزن الجسم وتقليل خطر زيادة الوزن وزيادة الدهون بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك من السهل صنع العصائر الخضراء لتصبح مناسبة لذوقك من خلال تبديل بعض المكونات.

عصير الليمون والزنجبيل الأخضر

يمكن أن يكون عصير الليمون والزنجبيل الأخضر إضافة حيوية لذيذة إلى النظام الغذائي الصحي لتخفيف الوزن، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يساعد الليمون في إضافة نكهة إلى مشروبك أثناء الضغط على بعض مضادات الأكسدة الإضافية.

وتظهر بعض الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية وتعزيز فقدان الوزن.

عصير الجزر

عصير الجزر هو مشروب كثيف المغذيات، يحتوي على الكثير من فيتامين أ والكاروتينات الصحية الأخرى، كما يمكن أن يساعد مزج الجزر بدلًا من عصره في زيادة تناول الألياف لديك لتعزيز الشعور بالامتلاء والمساعدة في تنظيم الشهية.

بالإضافة إلى ذلك، الجزر غني بالكاروتينات والتي هي نوع من أصباغ النباتات الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات.

ومن المثير للاهتمام، أن دراسة واحدة استمرت 8 أسابيع شملت 28 رجلًا يعانون من السمنة، وجدت أن أولئك الذين شربوا مشروبًا غنيًا بالكاروتينات يوميًا قد تعرضوا لانخفاض كبير في دهون البطن.

المصدر / وكالات