أعلنت تنفيذها عملية.. بيانٌ مهمٌّ من مجموعات "عرين الأسود "

أعلنت مجموعات عرين الأسود، مساء اليوم، عن استهدافها مستوطنة "براخا" بعبوة محلية الصنع.

وأكدت المجموعات في بيان مقتضب، أنّ أعين "العرين" لن تنام، مُوجّهة رسالة للاحتلال بأنه "سنرى من سيحاصر من".

وفيما يلي البيان كاملًا كما وصل "فلسطين أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).

بيان مقتضب

إذا صمت الجميع تحدَّثت بنادقنا فلن ينعم بني صهيون بالراحة والأمان، وأمُّ ناصر أبو حميد تبكي على ابنها مطاردًا، جريحًا، أسيرًا ثم شهيدًا، حيث قامت مجموعات عرين الأسود باستهداف مغتصبة براخا بعبوة محلية الصنع وصليات مباركة من الرصاص الساعة ١٦:٤٠.

فيا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت

أعين العرين لن تنام وهناك أمهات تبكي على فلذات أكبادها وسنرى من سيحاصر من.

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين