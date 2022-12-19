ارتفاع قائمة الأسرى "المؤبدات" في سجون الاحتلال لـ 552 أسيرًا

أعلنت هيئات حقوقية، اليوم الإثنين ارتفاع قائمة أسرى المؤبدات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 552 أسيرًا، بعد انضمام الأسير بلال أحمد أديب لها.

وذكرت أنّ محكمة سالم العسكرية، أصدرت أمس الأحد، حكمًا بحقّ الأسير بلال أحمد أديب من بلدة قباطية، في محافظة جنين، بالسجن المؤبد و32 عامًا، إضافة إلى مبلغ تعويض قدره مليونا شيكل.

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والأسير "بلال" معتقل منذ الرابع من شباط/فبراير 2016 بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية فدائية أدّت إلى مقتل مجندة من جيش الاحتلال وإصابة آخرين.

وتناولت بالسرد أبرز أسرى المؤبدات والأحكام العالية، ومن أبرزهم الأسير القسامي عبد الله البرغوثي الذي يُعدُّ صاحب أعلى حكمٍ في سجون الاحتلال؛ حيث صدر بحقّه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة.

أيضًا الأسير إبراهيم حامد، وهو الثاني داخل سجون الاختلال من حيث مدة الحكم الصادر بحقه، بعد البرغوثي. وقضت محكمة الاحتلال بسَجن حامد القيادي في كتائب القسام، 54 مؤبدًا، وهو من بلدة سلواد شرقي رام الله.

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وكذلك الأسير حسن سلامة، وقد حُكم عليه بالسجن 48 مؤبدًا وثلاثين عامًا. وسلامة، من قادة كتائب القسام، واتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن سلسلة عمليات أدّت إلى مقتل عشرات المستوطنين.

بالإضافة إلى الأسير عباس السيد وحُكِم عليه بالسجن لمدة 36 مؤبدًا و200 عام، بالإضافة إلى الأسير مروان البرغوثي، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين