فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في ثاني ما يسمى "عيد الأنوار"

مستوطنون يحرقون محلًا تجاريًا ومشتلًا جنوب نابلس

المرور بغزة: تسجيل 13 حادث سير نتج عنها 4 إصابات

مبابي هدافاً لمونديال 2022 بـ8 أهداف

دي ماريا نجم المناسبات الكبرى يعانق اللقب مع ميسي

ميسي الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ بطولة كأس العالم

سجل أبطال كأس العالم من 1930 إلى 2022

الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة أسفرت عن اعتقال 17 مواطناً

حلم مبابي بكأس ثانية تواليًا يتبدد على يد ميسي

ميسي صائد الأرقام القياسية يضيف لقب أفضل لاعب في المونديال

د. وائل المناعمة

الثورة مستمرة

19 ديسمبر 2022 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس

ما يحدث في مدينة القدس من هبة الشعب الفلسطيني الثائر المرابط للدفاع عن المسجد الأقصى الذي يتعرض لاقتحامات ممنهجة ومدفوعة ومحمية من حكومة الاحتلال الصهيوني التي تسعى لفرض واقع جديد يشرع من خلاله الوجود الصهيوني المتطرف في ساحات المسجد الأقصى، ويعطي غلاة المستوطنين الحق في تدنيس الأقصى للوصول إلى المخطط الرامي إلى التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين والصهاينة لقبلة المسلمين الأولى.

إن هذه الهبة المباركة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن أهل المدينة المقدسة يستطيعون الدفاع عنها ورد العدوان المستمر دون توقف، فهم انتصروا في جميع المواجهات مع الصهاينة بل وحفظوا للمسجد الأقصى قدسيته، وليس أدل على ذلك من معركة البوابات الإلكترونية منتصف عام 2017م التي حاول المحتل زرعها للتحكم في الدخول للمسجد الأقصى إلا أن المقدسيين انتصروا بصبرهم وثباتهم وتمسكهم بحقهم التاريخي والديني على هذه الأرض، مما أجبر المحتل على إزالتها لتجنب غضب أهل المدينة.

فالثورة الفلسطينية المباركة مستمرة في كل المدن المحتلة، للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وردع جيش الاحتلال ومستوطنيه عن سرقة أرضنا وقتل أبناء شعبنا، فارتقاء الشهيدين محمد يوسف مطير وشقيقه مهند من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اللذين ارتقيا في إثر جريمة دهس متعمدة نفذها مستوطن صهيوني، مساء السبت بالقرب من حاجز زعترة في محافظة نابلس، وارتقاء الطفلة جنى زكارنة من جنين على يد جيش الاحتلال لهي جرائم تضاف لمسلسل الجرائم الصهيونية اليومية والمتصاعدة، وعلى أعتاب مخطط اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، نؤكد أنّ المقاومة ستبقى خيار شعبنا للجم المستوطنين وصدّ اعتداءاتهم وجرائمهم واستفزازاتهم، وأن دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد العدو وجنوده ومستوطنيه في كل شارع وزقاق في أرضنا المحتلة.

وأمام هذه اللوحة المشرفة التي يشهدها ويشاهدها العالم أجمع نقول لا بد من وقف التطبيع وهرولة بعض الأنظمة العربية لفتح عواصمها لقادة الاحتلال، والوقوف مع الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في وجه المحتل ودعم أهلنا في مدينة القدس لا سيما الدعم المعنوي والسياسي والإعلامي الذي يعزز صمودهم ويقرب يوم النصر والتحرير الذي بات أقرب من أي وقت مضى.

#المسجد الأقصى #القدس #هبة الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة

البث المباشر