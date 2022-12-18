جبارين: إبعاد الاحتلال الناشط الحموري جريمة ضد الإنسانية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" زاهر جبارين، أن إبعاد الاحتلال للناشط الحقوقي صلاح الحموري عن القدس جريمة ضد الإنسانية لن تثني شعبنا عن الرباط والمقاومة.

وقال جبارين اليوم الأحد: "إنّ إبعاد سلطات الاحتلال للناشط الحموري عن مدينة القدس وترحيله إلى فرنسا، جريمة مرفوضة ضد الإنسانية، وتعبر عن مستوى الصلف والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا والأصوات الحرة المناهضة لسياساته الإجرامية".

وأشار إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية والدولية لوقف هذا القرار، وتجاوز القوانين الإنسانية الدولية، مبيناً أن هذا سلوك صهيوني متوقع في ظل سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والصمت على جرائم الاحتلال، وعدم محاسبته عليها.

وأكد جبارين فشل هذه المحاولة البائسة في ترهيب شعبنا، وتمرير مخططات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، كما فشلت محاولاته في عملية الإبعاد إلى مرج الزهور قبل 30 عامًا.

وفي سياق متصل، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس أبناء شعبنا إلى مواصلة الصمود وتكثيف شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه في ظل مخطط اقتحامه اليوم بحجة الأعياد اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين