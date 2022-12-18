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"حماس" تُدين إبعاد الناشط المقدسي صلاح الحموري عن موطنه قسراً

18 ديسمبر 2022 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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صلاح الحموري لحظة وصوله فرنسا مبعدا من سلطات الاحتلال

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للناشط والمحامي الفلسطيني والأسير المحرّر صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس المحتلة إلى فرنسا.

وقالت في بيان صحفي جاء على لسان حازم قاسم الناطق باسم الحركة: إن ما حصل "نعدّه امتداداً لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم".

وأضاف: "أمام هذا القرار الصهيوني التعسّفي والذي يُمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالبين باتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لثنيه عنها". 

المصدر / فلسطين أون لاين
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