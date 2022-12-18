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العاروري يلتقي النخالة ويؤكدان على تصعيد المقاومة لمواجهة الاحتلال

أكدا على تعزيز التعاون المشترك

العاروري يلتقي النخالة ويؤكدان على تصعيد المقاومة لمواجهة الاحتلال

18 ديسمبر 2022 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ المجاهد صالح العاروري الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ المجاهد زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، وبحث اللقاء الذي جرى بحضور وفدين من الحركتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني

 وأكّد الطرفان على التعاون المشترك في تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها في كل فلسطين بوجه الاحتلال والإجرام الصهيوني وخصوصاً في الضفة الغربية، والتصدي للمخطّطات الصهيونية التي تسعى إلى تقويض المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، والتهديدات العدوانية التي تستهدف القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وشدّد الطرفان على أهمية رصّ الصفوف وتمتين اللُحمة الوطنية والالتفاف حول المقاومة بكل أشكالها، سبيلاً لدحر الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وحماية الأرض والقدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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