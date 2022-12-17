توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد لوسيل، في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 32 منتخبا في 8 ملاعب مختلفة.

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في معظم المباريات التي لعبت في كأس العالم (26).

وبات ليونيل ميسي 26 مباراة، متخطيا الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ المونديال ينجح في التسجيل خلال جميع مراحل البطولة، "المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية".

أحرز آنخيل دى ماريا الهدف الثاني لصالح المنتخب الأرجنتيني في شباك نظيره الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا عن طريق جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأضاف مبابي الهدف الثاني من تسديدة رائعة سكنت الشباك الأرجنتينية بالدقيقة 82 من زمن المباراة.

ونجح الأسطورة ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب الأرجنتين في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 109 من زمن المباراة.

وأحرز كيليان مبابي ثالث أهداف منتخب فرنسا ليكمل "الهاتريك" الشخصي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 117 من زمن المباراة.

وحقق هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي رقما قياسيا في تاريخ كأس العالم، بعد خوضه المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتيني.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوريس أصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 20 مباراة، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة.

الأرجنتين ضد فرنسا

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ثيو هيرنانديز، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلس.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للفوز باللقب وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لهذه الكتيبة بقيادة ميسي، وتتويج المنتخب باللقب الثالث في تاريخه، في حين تسعى فرنسا لتكرار الفوز بالبطولة للمرة الثانية تواليًا والثالث عدداً في تاريخ المنتخب.

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موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022

ينطلق موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في تمام الساعة 05:00م مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، وفي تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت 04:00م بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، ومن المنتظر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل.

بث مباشر لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا

وتنقل "فلسطين أون لاين" أحداث المباراة النهائية لكأس العالم 2022 والمقامة في قطر، من بدايتها وانتهاءً بمراسم التتويج باللقب عبر بث مباشر للمباراة النهائية في هذه الصفحة.

المصدر / فلسطين أون لاين