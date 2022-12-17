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توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

17 ديسمبر 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة
محمد زقوت

ينطلق توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد الموافق 18 ديسمبر2022 في قطر.

ويستقبل ملعب لوسيل، المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا.

الأرجنتين وفرنسا والطريق إلى المباراة النهائية

منتخب الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 3 دون مقابل، في حين تأهّل إلى دور الـ8 على حساب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل كلٍّ منهم بنتيجة 2 مقابل 2، وسبق وتجاوز بدور الـ 16 نظيره منتخب أستراليا بنتيجة 2 مقابل 1، فيما تصدَّر منتخب الأرجنتين المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

منتخب فرنسا

تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب المغرب بنتيجة 2 دون مقابل، في حين تأهل إلى دور الـ8 على حساب إنجلترا بفوزه بنتيجة 2 مقابل 1، وقد سبق وتخطّى بدور الـ16 نظيره منتخب بولندا بنتيجة 3 مقابل 1، فيما تصدّر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

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موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

من المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا البولندي شيمون مارتشينياك وعمره 41 عامًا، يوم الأحد الموافق 18/12/2022 على استاد لوسيل.

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توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

نرفق لكم في هذا الجزء توقيت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر حسب الدول العربية.

توقيت المباراة النهائية في تمام الساعة 05:00م في مصر وفلسطين ولبنان والسودان، وفي تمام الساعة 06:00م في السعودية وقطر والبحرين والكويت، وبتوقيت الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة 04:00م.

توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة.png

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ما هي القنوات الناقلة للمباراة النهائية لكأس العالم 2022؟

تذاع المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين منتخبي فرنسا والأرجنتين على عدة قنوات وهي:

  • Alkass EXTRA One HD
  • Alkass EXTRA TWO HD
  • beIN Sports HD المفتوحة
  • beIN Sports HD 1 Max

نرفق لكم نتائج مواجهات المباراة النهائية في آخر خمس بطولات كأس العالم، على النحو التالي:

نتائج مواجهات المباراة النهائية في آخر خمس بطولات كأس العالم
السنة المضيف البطل نتيجة النهائي المركز الثاني
2002 كوريا الجنوبية واليابان البرازيل 0-2 ألمانيا
2006 ألمانيا إيطاليا 1-1 "5- 3" فرنسا
2010 جنوب إفريقيا   إسبانيا 0-1 هولندا
2014 البرازيل  ألمانيا 0-1 الأرجنتين
2018 روسيا فرنسا 2-4 كرواتيا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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