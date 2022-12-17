توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

ينطلق توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد الموافق 18 ديسمبر2022 في قطر.
ويستقبل ملعب لوسيل، المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا.
الأرجنتين وفرنسا والطريق إلى المباراة النهائية
منتخب الأرجنتين
تأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 3 دون مقابل، في حين تأهّل إلى دور الـ8 على حساب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل كلٍّ منهم بنتيجة 2 مقابل 2، وسبق وتجاوز بدور الـ 16 نظيره منتخب أستراليا بنتيجة 2 مقابل 1، فيما تصدَّر منتخب الأرجنتين المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
منتخب فرنسا
تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب المغرب بنتيجة 2 دون مقابل، في حين تأهل إلى دور الـ8 على حساب إنجلترا بفوزه بنتيجة 2 مقابل 1، وقد سبق وتخطّى بدور الـ16 نظيره منتخب بولندا بنتيجة 3 مقابل 1، فيما تصدّر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
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موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا
من المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا البولندي شيمون مارتشينياك وعمره 41 عامًا، يوم الأحد الموافق 18/12/2022 على استاد لوسيل.
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توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا
نرفق لكم في هذا الجزء توقيت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر حسب الدول العربية.
توقيت المباراة النهائية في تمام الساعة 05:00م في مصر وفلسطين ولبنان والسودان، وفي تمام الساعة 06:00م في السعودية وقطر والبحرين والكويت، وبتوقيت الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة 04:00م.
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ما هي القنوات الناقلة للمباراة النهائية لكأس العالم 2022؟
تذاع المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين منتخبي فرنسا والأرجنتين على عدة قنوات وهي:
- Alkass EXTRA One HD
- Alkass EXTRA TWO HD
- beIN Sports HD المفتوحة
- beIN Sports HD 1 Max
نرفق لكم نتائج مواجهات المباراة النهائية في آخر خمس بطولات كأس العالم، على النحو التالي:
|السنة
|المضيف
|البطل
|نتيجة النهائي
|المركز الثاني
|2002
|كوريا الجنوبية واليابان
|البرازيل
|0-2
|ألمانيا
|2006
|ألمانيا
|إيطاليا
|1-1 "5- 3"
|فرنسا
|2010
|جنوب إفريقيا
|إسبانيا
|0-1
|هولندا
|2014
|البرازيل
|ألمانيا
|0-1
|الأرجنتين
|2018
|روسيا
|فرنسا
|2-4
|كرواتيا
الأرجنتين 🇦🇷 المدعومة بجماهيرها الغفيرة تطمح للظفر بلقب كأس العالم 🏆— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2022
🏆 نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™
🗓️ الأحد 18-12-2022
🕓 ابتداءً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ChCW5PKKX6
December 16, 2022— beIN SPORTS (@beINSPORTS)
الجماهير الفرنسية 🇫🇷 تترقب تتويج منتخب بلادها بكأس العالم للمرة الثانية توالياً والثالثة في تاريخه
🏆 نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™
🗓️ الأحد 18-12-2022
🕓 ابتداءً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iRKDrNjoAt