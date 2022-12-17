فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: سياسة الاحتلال في القتل والإبعاد والتهجير لن ترهب شعبنا

مرج الزهور.. الانتصار الأول على طريق العودة إلى فلسطين

ميسي ومبابي نهائي الحلم بين والمغرب المفاجأة السارة للنهائيات

لبنان.. حماس تنظم لقاءً وطنياً بالذكرى الـ30 للإبعاد لمرج الزهور

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

شهيدة و187عملاً مقاوماً بينهم 20 عملية إطلاق نار بالضفة خلال أسبوع

الجاسم.. الحكم القطري لمباراة المغرب وكرواتيا

سايس يغيب عن مباراة المركز الثالث للمغرب

بركة يدعو لاستراتيجية وطنية واحدة لمواجهة الاحتلال والتهويد

المغرب يتطلع إلى نيل "حبة الكرز" على كعكة المونديال

مقاومون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في نابلس ومداهمات بالضفة

17 ديسمبر 2022 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم السبت، النار صوب جنود الاحتلال في محافظة نابلس، فيما شنت قوت الاحتلال حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واستهدف المقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة جنوب نابلس، بوابل كثيف من الرصاص، في إطار تواصل أعمال المقاومة بالضفة الغربية.

في غضون ذلك، أصيب مواطن وابنه عقب اعتداء المستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية بروين جنوب نابلس.

واقتحم جنود الاحتلال حي النمساوي غرب نابلس، قبل أن يقوموا بمصادرة مركبة وتسجيلات مراقبة، عقب مداهمات في المدينة، طالت بناية سكنية على أطراف قرية بورين.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم أطفال داخل منازلهم، جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من قرية فقوع، وهم عمور خضور، ورعد أمين فريحات، وزيد محمود أبو اللوف، ويوسف وليد أبو سلامة، وسلطان جلغوم، وذلك بعد مداهمة ورشة عمل كانوا يتواجدون داخلها قرب جدار الفصل العنصري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #جنود الاحتلال #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة