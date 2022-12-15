حماس: دعم الاحتلال للجندي قاتل الطفلة زكارنة يثبت عقليته الإجرامية

أكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن تصريحات ما يسمى بقائد "حرس الحدود" الصهيوني أمير كوهين، والتي أعرب فيها عن دعمه المطلق للجندي قاتل الطفلة جنى زكارنة في مدينة جنين قبل عدة أيام، تثبت مجدداً العقلية الإجرامية الفاشية التي ينتهجها جيش الاحتلال وقادته مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشدد طه في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن هذه التصريحات تشير بوضوح إلى سياسة قتل الأطفال في انتهاكٍ فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بحقوق الإنسان الفلسطيني.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم أمام المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين