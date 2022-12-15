المغرب يحتج لدى "فيفا" على "ظلم التحكيم" أمام فرنسا

احتج المغرب​، الخميس، على تحكيم​ مباراة منتخبه الوطني​ أمام نظيره الفرنسي بقيادة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، في نصف نهائي مونديال كأس العالم لكرم القدم بقطر.

جاء ذلك​ في رسالة إلى الهيئة المختصة​ لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفق بيان صادر من الاتحاد المغربي لكرة القدم اطلعت عليه الأناضول.

وتضمنت الرسالة "الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم"، متعجبة في نفس الوقت من "عدم​ تنبيه" غرفة تقنية الفيديو "الفار" لذلك.

ومؤكدا عدم توانيه في الدفاع عن حقوق المنتخب، طالب الاتحاد المغربي "بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات​ اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي".

ولم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق على احتجاج الاتحاد المغربي حتى الساعة 14:35 (ت.غ).

ويلعب المغرب، السبت، مع كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث خسرت الأخيرة ضد الأرجنتين في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.

والمغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي منذ أن انطلقت البطولة الأبرز في عالم كرة القدم عام 1930.

كما أنه ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.​​​​​​​

ورغم الخسارة أمام فرنسا، خرج مغاربة إلى الشوارع في عدد من مدن المملكة مشيدين بأداء منتخب بلادهم الذي أحدث المفاجأة في المونديال وحظي بإشادة من ملك المغرب محمد السادس خلال اتصالين هاتفيين مساء الأربعاء.

المصدر / الأناضول