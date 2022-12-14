أول تعليق من حركة حماس عقب انتهاء مهرجان "آتون بطوفان هادر"

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، عقب نهاية مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ35 بمدينة غزة: حماس اليوم رسمت مشهداً وطنياً وشعبياً فارقاً في تاريخ شعبنا في ذكرى انطلاقتها الـ35 وصنعت من خطابها رسالة تحدي للاحتلال.

وأضاف القانوع: مئات الآلاف خرجت اليوم في عرس انطلاقة حركة حماس لتقول أنها مع المقاومة وخلفها حتى استكمال مشوار التحرير.

وتابع: نحيي جماهير شعبنا بمختلف فصائله الذين هبوا لنصرة الأقصى والمقاومة في انطلاقة حماس الـ35.

وأكد على أن رسائل حماس في ذكرى انطلاقتها واضحة ومباشرة وعلى الاحتلال الصهيوني أن يعي الدرس ويلتقطها.

وشارك مئات الآلاف، اليوم الأربعاء، في مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الـ35، على أرض الكتيبة في مدينة غزة.

واحتفى الآلاف بانطلاقة الحركة، والذين احتشدوا على أرض الكتيبة منذ ساعات الصباح الباكر، وقبل البدء الرسمي للمهرجان.

ورفع المشاركون رايات حركة حماس، والأعلام الفلسطينية، وصور الشهداء، وقادة المقاومة الشهداء، وقادة عرين الأسود، وصور المطارد فتحي خازم، والد الشهيدين المقاومين حازم وعبد الرحمن، وكذلك أسرى في سجون الاحتلال.

وحملت خلفية المهرجان الضخمة مسيرًا بشريًّا حاشدًا متوشحًا بالأعلام الخضراء، وأعلام الفلسطينية، فيما اعتلت يمين الخلفية كلمة "آتون بطوفان هادر"، ويسارها صورة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف إلى جوار الشهيد المؤسس أحمد ياسين، متوسطًا الخلفية المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

المصدر / فلسطين أون لاين