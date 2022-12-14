اتحاد بلديات غزة يبحث التعاون المشترك مع بلديات إسطنبول

بحث رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع اتحاد بلديات إسطنبول سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات مع بلديات قطاع غزة، وتبادل التجارب والخبرات بينهم، ضمن جهوده في تعزيز التواصل والتعاون الدولي والانفتاح على دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها د. السراج للبلديات التركية حاليًّا بدعوة رسمية على رأس وفد من اتحاد بلديات قطاع غزة يضم نائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية خان يونس د. علاء البطة، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، ورئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ومساعد مدير عام بلدية غزة لشؤون المياه والبيئة م. أنور الجندي، وعدد من مهندسي بلديات قطاع غزة.

واجتمع وفد اتحاد بلديات غزة مع رئيس بلدية العمرانية بإسطنبول "عصمت يلدريم" وأعضاء من اتحاد بلديات إسطنبول واطّلع على المشاريع المختلفة التي تُنفّذها بلدية المدينة في قطاعات تخطيط المدن وتطويرها، وكذلك تم زيارة المكتبة العامة في المدينة والاطلاع على مرافق البلدية.

وكذلك شملت زيارة رئيس الاتحاد والوفد المرافق له بلدية "سنجق تبه"، وبحث الجانبان التعاون المشترك في المجالات البيئية المختلفة وخاصة في قطاع النفايات الصلبة وفرزها وإعادة تدويرها وتصنيعها.

يُذكر أنّ اتحاد البلديات التركي يستضيف طاقمًا فنيًّا من مهندسي بلديات قطاع غزة في دورة تدريبية مكثفة في مجالات التخطيط الحضري وإدارة النفايات الصلبة، ضمن جهود اتحاد البلديات لتعزيز العلاقات المشتركة في تطوير المدن والارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين