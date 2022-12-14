هنية: انطلاقة حماس كتبت فصولها بالدم والبارود والتضحيات الجسام

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، على أن انطلاقة حركة "حماس"، قد كتبت فصولها بالدم والبارود والتضحيات الجسام.

وحيا هنية في كلمة له، خلال مهرجان انطلاقة حماس الـ 35 على أرض الكتيبة بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، الجماهير المحتشدة في المهرجان، مؤكدا أنهم أهل الوفاء للمسيرة الخضراء.

وأضاف هنية: "في ذكرى الانطلاقة التي كتبت فصولها بالدم والبارود التضحيات الجسام، وغزة في قلب هذه الحركة المباركة، في تأسيسها في مسيرتها المباركة في سيف قدسها البتار".

وأردف: "يا جماهيرنا في الكتيبة تؤكدون اليوم الوفاء لدم الشهداء، والمسيرة الحركة وللشعب والأمة باسم اخوانكم في حركة حماس، في الداخل والخارج، نبارك لكم هذه الذكرى نهنئكم على هذا الثبات والصمود الأسطوري في غزة الأبية التي ما زالت على العهد قابضة على العهد والزناد تنتظر الوثبة الكبرى على المحتل لإزالته من على أرض فلسطين".

وبارك هنية لحماس وجندها هذه المناسبة، ولكل رجال الأمة وعلى رأسها الشيخ المؤسس وكل رجالها العظماء، مجددا الالتزام والثبات على خط المقاومة والثوابت الايمانية الجهادية.

وشدد هنية على أنه سنلتقي في ساحات القدس والأقصى المطهر يوما، مضيفا "لا مقام للاحتلال على هذه الأرض المباركة.

ووجه التحية لقائد المقاومة في فلسطين محمد الضيف ولقيادة غزة وعلى رأسها السنوار، ولكل رجالها وشيبها وشباباها والذين سطروا المجد التليد.

المصدر / فلسطين أون لاين