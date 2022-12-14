اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال عددًا من الفلسطينيين بينهم قادة من حركة حماس.

وتركزت الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس وجنين، تم خلالها مداهمة عشرات المنازل واقتحامها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات بعد العبث بمحتوياتها.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيًا في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس الشيخ رزق الرجوب من دورا قضاء الخليل.

كما اعتقلت عددًا من الأسرى المحررين في دورا، عرف منهم جاد الله الرجوب، وآدم أبو شرار، ويوسف أبو راس، ومحمد كامل اقطيل، وثائر جهاد أبو سندس، وأحمد سلمان أبو سندس.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال درويش أبو حليمة، ولؤي حمايل، وعبدلله عمار عبدو، وأحمد صالح.

وشملت حملة الاعتقال، الشاب عثمان الغول من مخيم نور شمس والأسير المحرر محمد خلف من طولكرم، والشاب محمود تيتان من منزله بحي جعيدي بمدينة قلقيلية، والأسير المحرر محمد الميمي من أريحا.

كما ضمت حملة الاعتقال المسعف الميداني أحمد العجوري من منزله في قرية المغير شرق رام الله، والشاب أمجد جمال ملحم من كفر راعي قرب جنين، والشاب عدي صدام بدوان من بلدة بدو بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين