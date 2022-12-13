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بالصور المالية تعقد اجتماعاً لمناقشة تنفيذ خصم مرابحات ما قبل 2014

13 ديسمبر 2022 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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جانب من الاجتماع

عقد وكيل وزارة المالية عوني الباشا اجتماعاً مع نقيب الموظفين، وممثلين عن إدارة بنكي الوطني والإنتاج، لمناقشة آليات تنفيذ قرار خصم مرابحات ما قبل 2014.

وبين الباشا أن وزارته استمعت إلى اقتراحات من الجهات ذات العلاقة حول آليات تنفيذ القرار، وجاري العمل على تنفيذ قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، والذي ينص على خصم 50٪ من مرابحات الموظفين ما قبل 2014.

وأكد الباشا أن وزارته لن تدخر جهدها لتحسين واقع الموظفين وفق الامكانيات المالية المتاحة، مثمناً دور نقابة الموظفين في متابعة قضاياهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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