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الرشق: انطلاقة حماس شكلت محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني

13 ديسمبر 2022 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" (أرشيف)

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، عزّت الرّشق، اليوم الثلاثاء، أنَّ انطلاقة حركة حماس منذ خمسة وثلاثين عاماً شكلت محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، ورافعة مهمَّة للقضية الفلسطينية على كل المستويات.

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وقال خلال تصريح صحفي له بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس: إنَّ "الإعلام الفلسطيني بكل أنواعه كان حاضراً بقوّة وفعالية في مسيرة الحركة، وقدّم الشهداء والجرحى في سبيل أداء واجبهم المهني، وأثبت جدارته كفعل مقاوم مساند لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته في كل المحطات التي خاضتها وانتصرت فيها على العدو الصهيوني".

وأضاف: إن "الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين وخارجها لهما دور مشرف في تعزيز الرّواية الفلسطينية ودحض التزوير الصهيوني ودعايته الكاذبة"، ملفتاً إن للإعلام المؤثر دور في نقل الواقع والأخبار الفلسطينية والتفاعل معها بموضوعية ومصداقية.

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ودعا إلى إبقاء قضية الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى على سلّم أولوياتها الإعلامية، حاضرة بالتفاعل والاهتمام في صدارة المشهد الإعلامي، وطنياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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