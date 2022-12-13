محمد زقوت

تتواصل مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وينتظر محبو كرة القدم مباراة الأرجنتين اليوم ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والذي تستضيفه قطر.

ونوضّح لكم موعد مباراة الأرجنتين اليوم وتوقيت المباراة حسب الدول العربية، والقنوات الناقلة لها، وبالإضافة إلى أهم المعلّقين على مباراة الأرجنتين و نتائج مباريات الأرجنتين ضد كرواتيا في كأس العالم.

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موعد مباراة الأرجنتين اليوم ضد كرواتيا في نصف النهائي

ينطلق موعد مباراة الأرجنتين اليوم ضد كرواتيا في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء الموافق 13-12-2022م.

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توقيت مباراة الأرجنتين اليوم حسب كل دولة عربية

تنطلق صافرة حكم مباراة الأرجنتين اليوم في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر وعُمان والبحرين والكويت واليمن والأردن وسوريا والعراق والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان والسودان والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على إستاد لوسيل.

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القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين اليوم والمعلّقين عليها

تذاع مباراة الأرجنتين اليوم ضد كرواتيا في نصف النهائي كأس العالم 2022 في قطر، على عدة قنوات، وهي كالتالي:

قناة بي إن سبورت 1 ماكس بتعليق حفيظ دراجي.

قناة بي إن سبورت 2 ماكس بتعليق رؤوف خليف.

قناة بي إن 4 K بتعليق رؤوف خليف.

قناة الكأس اكسترا 1 HD بتعليق أحمد الطيب.

قناة الكأس اكسترا 2 HD بتعليق خالد الحدي.

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نتائج مباريات الأرجنتين ضد كرواتيا في كاس العالم

تواجه منتخب الأرجنتين ضد منتخب كرواتيا في 5 مباريات ومنها مواجهتين في بطولات كأس العالم، فاز كلا المنتخبين في مرتين وتعادلا في مباراة واحدة.

المواجهة الأولى لمنتخب الأرجنتيني "التانجو" ضد منتخب الكرواتي " الناريون" في كأس العالم عام 1998، وتغلبت بنتيجة 1 مقابل صفر.

المواجهة الثانية للأرجنتين ضد كرواتيا في دور المجموعات من كأس العالم 2018 وتغلبت كرواتيا بـ3 أهداف مقابل صفر.

المصدر / فلسطين أون لاين