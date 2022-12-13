حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخلّلها اعتقال عدد من المواطنين.

ووفق إفادة نادي الأسير فقد اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل بمناطق مختلفة بالضفة وعاثت بها خرابا، قبل أن تخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي براء غزال، ومحمد الجعبري من الخليل، بينما من بيت فجار في محافظة بيت لحم اعتقلت القوات زكي يوسف ديرية، ومحمد يوسف ديرية، وموسى يوسف ديرية، ويونس يوسف ديرية، وعماد محمد طقاطقة.

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واعتقلت قتيبة راتب رفاعي من بلدة رمانة، وأحمد رضا أبو سلامة من بلدة فقوعة قضاء جنين، والأسير المحرر مثنى القواسمي من الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن علاء الجعبري من الخليل، وحامد سليم، وعبد الهادي شبيطة، ومحمود غناوي من عزون.

وفي محافظة جنين، اعتقلت الأسير المحرر ماهر تحسين عابد من بلدة كفردان، ومحمد العبيدي من السيلة الحارثية كما اعتقلت عمار محمد بني عودة من بلدة طمون قرب طوباس، ومحمد زيدان، وأحمد أبو عادي من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والفتى عبد الرحمن عزات من مخيم عقبة جبر بأريحا، وأدهم رفيق شواهنة من كفر ثلث قرب قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين