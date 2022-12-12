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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للتجارة والصناعة بمدينة غزة

12 ديسمبر 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة شادي أبو حميد للتجارة والصناعة بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات للعمل بالشركة.

شروط التسجيل

1. لديه خبرة ممتازة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مبيعات و تسويق المواد الغذائية .

2. حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول

3. لديه القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد

4. يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة .

طريقة التسجيل

- الاشخاص المهتمين والذين تنطـــبق عليهم كافة الشـروط المذكورة اعــلاه مدعـــوون لتقديم الســـيرة الذاتـــية المفــــصلة و التي توضح اهليتــــهم للحصــول على الوظيــــفة و ارفاق صورة شخصية وإرسالها على واتساب الشركة الرقم التالي/

972594616666  +

- ينتهى التسجيل بتاريخ 20/12/2022

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