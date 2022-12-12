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"حماس" تنعى الفتاة "زكارنة" وتدعو لمواصلة الاستنفار لصد عدوان الاحتلال

12 ديسمبر 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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"حماس" تنعى الفتاة "زكارنة" وتدعو لمواصلة الاستنفار لصد عدوان الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيدة الفتاة: جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا)، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال وهي على سطح منزلها، خلال اقتحام مدينة جنين، الليلة الماضية، مؤكدة أنّ استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق العدو وقادته.

وقالت "حماس" في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، صباح اليوم الإثنين، إنّ المقاومة المباركة المتصاعدة في أنحاء الضفة والقدس، قادرة بإذن الله على الثأر لدماء الشهداء، ولجم عدوان الاحتلال، والانتصار للأقصى، وسيبقى شعبنا بكلّ مكوناته الحاضن الأساسي للمقاومة ورجالها، حتى التحرير والعودة.

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وحيت أبطال جنين القسام، الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة مساء أمس، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة، داعية أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد للعدو واستهداف مواقعه ومغتصباته وجنوده ومستوطنيه في جميع أرجاء الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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