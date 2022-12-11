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الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 منشأة جنوب الخليل

11 ديسمبر 2022 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف العمل والبناء في 11 مسكنًا ومنشأة جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "زويدين" في البادية البدوية شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في أربعة مساكن، تعود لكلٍّ من: "ناصر الاتيمين، وإبراهيم مفلح الاتيمين، وفايز الاتيمين، وعبد الرحمن الطعيمات".

وأضافت تلك المصادر أنّ قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل والبناء في مسكن ومرافقه وبركس وحظيرة للأغنام للمواطن خليل رمضان الاتيمين، بالإضافة إلى إخطارين للمواطن هاشم إبراهيم الاتيمين، تشمل مسكنًا ومرافقه.

وفي مسافر يطا، أخطرت تلك القوات المواطن ناصر أبو عبيد بوقف العمل والبناء في بركس زراعي في منطقة "التبان"، كما قامت بتصوير تجمُّع "خلة الضبع".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاحتلال الإسرائيلي

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