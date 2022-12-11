طلاب جامعتي القدس والنجاح يحتفلون بانطلاقة حركة حماس

أحيا طلاب جامعتي القدس في أبو ديس، والنجاح في نابلس، انطلاقة حركة حماس ال35، بفعاليات ومسير عسكري داخل الجامعتين.

ففي جامعة القدس احتشد الطلاب على مدرج كلية الهندسة ظهر اليوم الأحد للمشاركة في المهرجان الطلابي الذي نظمته الكتلة الإسلامية، وعقب المهرجان، انطلق ملثمون يرتدون زياً عسكرياً ويحملون رايات حركة حماس وكتائب القسام، في مسير جاب أرجاء الجامعة وسط تكبيرات ودعوات لتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال.

وحمل الطلاب صور الشهداء القادة أحمد ياسين وياسر عرفات وأبو علي مصطفى إلى جانب صور عشرات الشهداء في سلسلة أطلقوا عليها أقمار القدس.

بالتزامن مع ذلك، أحيت الأطر الطلابية لحركة حماس والجـبهة الشعبية ذكرى انطلاقتهما الـ35 والـ55 في جامعة النجاح بنابلس.

وجاب عشرات الطلاب أرجاء الجامعة في مسير عسكري لفرسان الكتلة الإسلامية والجبهة الشعبية، ردد المشاركون فيه هتافات للمقاومة وكتائب القسام، وأخرى تدعو للوحدة الوطنية بين كل القوى الثورية.

وحضرت طالبات جامعة النجاح بقوة في الفعالية، التي شهدت رفع رايات حركة حماس والجبهة الشعبية، في مشهد وحدوي لافت، كما هتف طلاب النجاح للمعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية:" يا مصعب شوف شوف هي رجالك عالمكشوف".

ويُنتظر أن تحيي الكتلة الإسلامية جامعة بوليتكنك فلسطين انطلاقة حماس يوم الثلاثاء، القادم، في حفل بقاعة الشهيد بلال عمرو، يليه مسير لفرسانها.

ويوم الأربعاء تنظم كتلة بيرزيت مهرجانها المهيب في قاعة الشهيد كمال ناصر، يعقبه مسير لأبنائها احتفالاً بالنطلاق حركة حماس.

وأعلنت حركة "حماس" في المحافظة، عن انطلاق فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين تحت عنوان: "آتون بطوفان هادر".

وستختتم الفعاليات بالعرس الوطني الكبير الذي سيقام ظهر الأربعاء القادم 14 ديسمبر في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة ".

المصدر / فلسطين أون لاين