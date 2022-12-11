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عدنان: تم استثمار المونديال بالشكل الأمثل لدعم القضية الفلسطينية

11 ديسمبر 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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عدنان: تم استثمار المونديال بالشكل الأمثل لنشر القضية الفلسطينية
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال محمد عدنان، صانع المحتوى الرياضي على موقع "يوتيوب"، إنه تم استثمار مونديال قطر 2022 بالشكل الأمثل لدعم ونشر القضية الفلسطينية، على أوسع نطاق.

وأوضح عدنان خلال حديثه لصحيفة فلسطين، أنه تم الاستفادة من إقامة المونديال في دولة قطر، لرفع العلم الفلسطيني في مكان، ولزيادة اللحمة العربية.

وأضاف عدنان، أن العديد من الحملات أقيمت في الدوحة، لتعريف العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه بات مطلوباً من الجميع دعمها والترويج لها لانتصارها.

وأكد عدنان، أنه متعاطف مع أهل غزة في ظل الحصار الخانق الذي يعيشونه، ويعمل جاهدا لنشر كل ما هو جديد عن المونديال، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال الصورة لهم، في ظل عدم قدرة العديد منهم من الوصول إلى قطر.

ويعتبر عدنان من أشهر صانعي المحتوى الرياضي على مستوى الوطن العربي، ويتاعه الملايين من المتابعين على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو فلسطيني ويعيش في دولة قطر.

 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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