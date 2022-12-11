واشنطن ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الصين

كشف وسائل إعلام أمريكية، عن اعتزام الإدارة الأميركية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الصين هو الأول منذ الوعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن، والمتمثل ببث الدفء في العلاقات بين بلديهما.

ويتوجه الوفد الأميركي إلى الصين إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، وعلى رأسه دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرغر من 11 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي الصين، سيتعين على كريتنبرينك إكمال ما بدأه الرئيس الأميركي بعد اجتماعه الأخير مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة الـ20 ببالي الإندونيسية يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان بايدن وشي قد تعهدا بـ"مواصلة إدارة المنافسة في شكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة"، حسب ما أوضحت الخارجية الأميركية.

وأكد بايدن -خلال الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، وكان الأول بينهما منذ توليه مهامه في يناير/كانون الثاني 2021- أنه "لن تحدث بالضرورة" حرب باردة جديدة، في حين شدد شي على أن الصين لا تنوي "تغيير النظام الدولي الحالي".

كما تحدثا عن مواضيع خلافية، بينها مستقبل تايوان، والقيود الأميركية على واردات المنتجات التكنولوجية الصينية، واتساع النفوذ الصيني.

كذلك، سيعد كريتنبرينك لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين المقررة أوائل 2023، والتي ستكون الأولى من نوعها لدبلوماسي أميركي بارز منذ 4 سنوات.

يذكر أنه منذ اليوم الأول في الحكم، وضع الرئيس بايدن مواجهة الصين في قلب أجندته الاقتصادية والإستراتيجية بوصفها التحدي الأكبر في هذه الحقبة.

المصدر / وكالات